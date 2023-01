Novak Djokovic a remporté l'Open d'Australie de tennis pour la 10e fois de sa carrière et égalé le record de 22 victoires en Grand Chelem de l'Espagnol Rafael Nadal, dimanche, à Melbourne. Le Serbe, actuellement 5e à l'ATP et tête de série N.4, a dominé en finale le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4/N.3) 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5). Djokovic retrouvera lundi la place de N.1 mondial. La rencontre a duré 2 heures et 56 minutes.