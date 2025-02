Sur Facebook, il est très facile de louer un compte Deliveroo ou UberEats

Les livreurs des plateformes comme Deliveroo ou UberEats dénoncent depuis plusieurs années leurs conditions de travail : pas de salaire minimum, baisse des tarifications à la course, etc. A toutes ces revendications vient s’ajouter celle des livreurs qui louent leurs comptes à des travailleurs sans-papiers. Un véritable "marché" parallèle s’est développé sur les réseaux sociaux. En un clic, il est ainsi possible de louer un compte moyennant une certaine somme, comme on peut le voir sur la vidéo. Les livreurs indépendants dénoncent un marché déloyal, trusté de faux comptes.