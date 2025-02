Pendant neuf jours, six binômes vont tenter l’impossible : échapper à une équipe d’enquêteurs professionnels lancés à leurs trousses. Avec des moyens dignes des forces de l’ordre, ces experts feront tout pour localiser et arrêter les fugitifs avant qu’ils ne rejoignent leur point d’extraction. Une traque haletante à suivre prochainement sur RTL tvi et RTL play.