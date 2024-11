Pour cette cinquième semaine de compétition, le "Meilleur Pâtissier" a plongé les candidats dans l'univers sombre et effrayant de l'Halloween. Cyril Lignac et Mercotte ont une nouvelle fois mis nos pâtissiers à rude épreuve, entre bustes de monstres, gâteaux sanglants et desserts noirs comme les ténèbres. Retour sur les moments forts de cette semaine de l'horreur.