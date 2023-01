"Je vais avoir recours au suicide assisté en Belgique": l'annonce choc de la jeune Youtubeuse Olympe

Olympe est une Youtubeuse connue pour parler de troubles de la personnalité et de psychiatrie sur la plateforme vidéo. Suivie par plus de 251 000 personnes, la jeune femme est elle-même atteinte de trouble de l'attention (TDAH) et de trouble dissociatif de l'identité (TDI) qu'elle évoque sans filtre auprès des internautes.

Harcèlement, viol, anorexie...

Mais Olympe n'est pas atteinte que ces troubles-là. Elle a connu tout au long de sa vie de très nombreux traumatismes qui font de sa vie aujourd'hui une vie sans issue, à ses yeux en tout cas. Victime de harcèlement scolaire pendant 14 ans, de pédophilie pendant 4 ans, d'un viol en réunion, de 5 viols pendant l'adolescence, de cyberharcèlement en masse, d'anorexie pendant 10 ans, elle a aussi connu l'abandon de sa famille, 4 foyers et 20 familles en 7 ans, des relations abusives, des stress post-traumatiques et des addictions... Un sacré panel et une charge mentale extrêmement lourde à porter et à laquelle Olympe a décidé de mettre fin. "C'est toute la merde que j'endure tous les jours avec mes troubles, mon passé, mon cerveau qui ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas la famille et les amis pour compenser", déclare-t-elle.

C'est d'abord dans une story immédiatement enlevée puis sur Instagram, il y a six jours, que la jeune femme a fait cette annonce choc. "Le dernier trimestre 2023, je vais avoir recours au suicide assisté en Belgique", a-t-elle lâché. "Je suis déjà en contact avec les médecins."

Si Olympe a dû s'y reprendre à deux fois pour faire cette lourde annonce, c'est parce qu'elle a subi en 10 minutes à peine de publication énormément de réactions qu'elle n'a pas apprécié. "Si j'ai retiré la story, ce n'est pas pour que des gens s'approprient l'information et continuent de la faire tourner et en fassent des débats", explique-t-elle. "C'est pas un débat, c'est ma vie, c'est une décision que j'ai pris et qui n'a pas été facile à prendre."

"Ma vie, c'est n'est pas un film"

Dans sa longue publication Instagram, Olympe justifie son choix et semble assez catégorique. "Mes limites ont été poussées à l'extrême ces dernières années. Je suis très fatiguée... Je ne souhaite à personne sur cette terre d'avoir un jour à penser à ça (...) Je suis épuisée, vous n'avez pas vécu ma vie (...) Vous n'avez pas à débattre de ma décision, ma vie, ce n'est pas un film, ce n'est pas une série Netflix", lance-t-elle.

Visiblement décidée à mener à terme son projet, Olympe explique néanmoins se donner jusqu'à la fin de l'année pour changer d'avis et ne se dit "pas fermée à ce que quelque chose se passe". Et si elle semble peut y croire une chose est sûre: elle appelle au respect des internautes et leur demande de ne pas juger sa décision.