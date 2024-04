Le boom des voyages en autocar en Belgique: la demande explose, mais la pénurie de chauffeurs persiste

Les voyages en autocar attirent de plus en plus les Belges, notamment en raison de leur prix attractif par rapport à l'avion, du confort offert, ainsi que des dimensions sociales et environnementales associées. Ces voyages sont devenus une option prisée pour de nombreuses personnes, et la demande en chauffeurs de car ne cesse de croître.

Un métier en pénurie

Pourtant, malgré cette popularité croissante, le secteur fait face à une pénurie de chauffeurs d'autocar. Selon le site du Forem, près de 200 postes de chauffeurs sont actuellement à pourvoir. Le secteur estime ses besoins à environ 1.500 chauffeurs pour répondre à la demande.

L'un des candidats à cette reconversion professionnelle est Pascal Planchon, électricien de formation, qui se lance dans une formation pour devenir chauffeur d'autocar. Il évoque son attrait pour ce métier en soulignant : "Que soit en camion ou en autocar, c'était plus pour l'international et pour visiter d'autres pays, même si visiter est un grand mot. Mais surtout, le goût des voyages, le goût de connaître des personnes, de sympathiser avec elles. Et quelque part, leur apporter un peu de bonheur."

Le métier de chauffeur d'autocar est, en effet, très diversifié, offrant cinq types de métiers pour un seul permis de conduire, comme l'explique Kim Taylor, Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars : "On a cinq différents types de métiers pour un seul permis de conduire. On a les chauffeurs de bus scolaires, les chauffeurs de bus de ligne, le chauffeur d'autocar de jour, le chauffeur d'autocar de plusieurs jours et les chauffeurs d'autocar qui roulent de longues distances."