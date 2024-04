"Dans la cave" ou "sous l'oreiller": les enfants vont devoir trouver de bonnes cachettes pour leur cadeau de fête des mères

Dans les écoles, les enfants terminent de confectionner les cadeaux pour la fête des mères. Cette année, la fête tombe le dernier jour des vacances, il fallait donc s'y prendre à l'avance. "Cétait un peu problématique de savoir si on faisait le bricolage avant, ou après les vacances. Et puis, on s'est dit que ce serait quand même triste pour les enfants que le jour même de la fête des mères, ils n'aient pas le cadeau", explique Isabelle Baccala, institutrice de 6ème primaire à l'école du vieux château à Mellet.

Certains ont décidé d'offrir leur cadeau directement, "je ne peux pas attendre deux semaines", "pour tout ce que les mamans font pour nous, il faut les récompenser plus tôt que prévu", d'autres préfèrent se lancer le défi d'attendre et de trouver une bonne cachette, "dans le dressing de papa", "sous l'oreiller" ou même "dans la cave".