Donald Trump: le musée Tussauds de Berlin jette sa statue de cire... dans une poubelle (vidéo)

Voici un fameux coup de buzz pour le musée Tussauds de Berlin. La célèbre franchise de statues de cire possède plusieurs musées à travers le monde, et celui de Berlin a pris une position très marquée dans les élections américaines actuelles. "Nous faisons de la place pour le prochain président américain", écrit le musée berlinois sur son compte Instagram cette semaine.

La statue de cire de Donald Trump a pris place dans une énorme poubelle noire construite pour l'occasion. Dans la benne, la statue de Donald Trump, mais aussi des panneaux "Fake news" et "You are fired" ("Tu es viré"), des sacs poubelle ainsi qu'une casquette "Make America Great Again", symbole de sa première campagne présidentielle. La benne a été placée devant un décor de la "Trump Tower".

"Dump Trump"

Le musée précise qu'il s'agit d'une configuration spéciale que les visiteurs ont pu admirer jusqu'à la fermeture du musée cette semaine. Le projet baptisé "Dump Trump" ("Jette Trump") est une véritable prise de position, en plein dépouillement des votes dans ces élections présidentielles américaines.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.