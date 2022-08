Elle éclate de rire en apprenant le nom du futur bébé de sa soeur: elle est expulsée de la baby shower

Le choix d'un nom de bébé n'est pas toujours facile, et pour de nombreux parents, il est souvent difficile de choisir entre un nom traditionnel et un nom un peu plus original. Et s'il est important que les parents se souviennent qu'ils sont libres de choisir le nom qu'ils veulent pour leur enfant, il y aura presque toujours des gens pour juger leurs décisions.



Une femme a récemment été expulsée de la baby shower de sa sœur lorsqu'elle a éclaté de rire après avoir découvert le nom qu'elle allait donner à sa petite fille, relate le Mirror. La femme a déclaré que sa sœur et son mari avaient décidé de fusionner leurs noms pour trouver le nom de leur future fille, mais que cela avait fini par ressembler à une bactérie. Elle raconte la scène dans un post sur Reddit.



La future maman s'appelle Ella et son mari s'appelle Sam, ce qui signifie que leur petite fille s'appellerait "Samnella", ce qui a fait rire la sœur d'Ella lorsqu'elle a réalisé à quel point ce nom ressemblait à celui de la salmonelle.



"J'ai une petite sœur, Ella. Elle s'est mariée avec Sam l'année dernière lors d'un petit mariage. Nous savions qu'ils voudraient des enfants tout de suite, et dimanche dernier, c'était la baby shower. Je savais qu'elle annoncerait le sexe et le nom du bébé, mais la mère de Sam a organisé la fête pour que ce soit une surprise", raconte la soeur d'Ella.



"Pendant la révélation du sexe, le rose est sorti et nous avons tous applaudi. Ella a dit: "OK pour la révélation du nom" et c'est là qu'elle a sorti une grenouillère avec "Samnella" dessus. Il y a eu quelques 'woo' mais ensuite un silence de mort, et j'ai ri, pensant que ce n'était pas réel. Puis j'ai dit 'Salmonelle, comme une intoxication alimentaire ?'"



"La mère de Sam panique en disant que c'est un beau prénom, Ella hurle que j'ai tout gâché et que le prénom était censé signifier leur union. Ma propre mère me dit que j'aurais dû me taire, que l'enfant s'appellerait probablement Sammy."



Après cette scène, la femme a senti qu'elle n'était plus la bienvenue à la baby shower. "Je suis parti. On m'a dit que la fête a continué, mais l'ambiance était différente."



Elle explique dit que sa sœur est catégorique sur le fait que la plupart des gens aiment le nom quand ils l'entendent, mais elle pense qu'ils sont juste "gentils" et ne pensent pas vraiment que c'est un bon nom de bébé.



"Ma sœur dit que tout le monde aime et complimente le nom, je pense qu'ils sont juste gentils."



"Je pense que je n'aurais pas dû rire", reconnait-elle avec le recul.