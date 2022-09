"C'est tellement inapproprié": Enrique Iglesias publie une vidéo où il embrasse une autre femme sur scène, ses fans outrés

Enrique Iglesias a fait réagir ses fans en publiant une vidéo dans laquelle il embrasse une autre femme que sa compagne Anna Kournikova. La scène a eu lieu à Las Vegas vendredi. Une fan l'a enlacé pour prendre des selfies avant de l'embrasser sur la bouche à sa plus grande surprise. Un moment qui semble avoir amusé l'artiste qui a partagé la vidéo sur Instagram.



Il n'en fallait pas plus pour énerver de nombreux internautes, car le chanteur de 47 ans, est en couple depuis 2001 avec l'ancienne joueuse de tennis âgée de 41 ans. Ils ont trois enfants ensemble.





"Comment Anna peut-elle supporter ça ?", "Ta femme ne sera-t-elle pas bouleversée ?", " Omg, il est marié, madame", "Wow, c'est tellement déplacé de la part de cette femme et de votre part de la laisser faire ça. Je suis sûr que ta femme ne va pas être contente", ont réagi ses abonnés.



La star de la pop et la star du tennis se sont rencontrées alors qu'elles travaillaient sur le clip de la chanson Escape d'Enrique en 2001.

Anna et Enrique ont eu une relation amoureuse pendant deux décennies et se sont réconciliés après s'être séparés à plusieurs reprises.



En 2017, le couple a eu des jumeaux nommés Nicholas et Lucy et en 2020, le chanteur et l'ex-sportive ont agrandi leur famille avec la naissance de Mary.