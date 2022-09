"L’arc-en-ciel de notre vie": Stromae et Coralie Barbier adressent un tendre message à leur fils pour son anniversaire (photo)

Le 22 septembre est une date spéciale pour Stromae et son épouse, Coralie Barbier : leur petit garçon fête son anniversaire. Pour l'occasion, la styliste du chanteur belge a adressé un tendre message à son fils sur son compte Instagram. "L’arc-en-ciel de notre vie, c’est toi. Joyeux anniversaire mon petit cœur de l’infini" a-t-elle écrit. Un message plein de tendresse.

Sur la photo une petite tête blonde de dos. Pas possible d'en savoir plus. De lui, on ne connaît pas grand chose. Ni le prénom, ni le visage. Stromae et sa femme souhaitent rester extrêmement discrets sur son identité pour le protéger.

En effet, Stromae est un papa poule/protecteur. Le chanteur s'est confié sur sa relation il y a quelques mois dans les colonnes de Madame Figaro. "Mon fils a 3 ans, je le protège et je ne souhaite même pas divulguer son prénom. On est très bien dans notre petit noyau familial. On écoute de la musique tout le temps, et je suis un papa omniprésent", avait-il expliqué. Est-ce la formule parfaite du bonheur ? Il semble qu'elle fonctionne parfaitement pour Stromae et sa petite famille.



©barbiercoralie (Instagram)