Johnny Depp a-t-il retrouvé l'amour au sein de son cabinet d'avocats? (photos)

Johnny Depp est en couple selon le journal The Sun. Il aurait retrouvé l'amour au sein de son cabinet d'avocats. Alors que beaucoup lui prêtaient une relation avec son avocate, Camille Vasquez, 38 ans, très médiatisée lors de son procès en diffamation contre son ex Amber Heard, c'est avec une autre avocate que l'acteur aurait retrouvé l'amour. L'acteur de la saga des Pirates des Caraïbes sortirait avec l'avocate qui l'a représenté lorsqu'il a perdu un procès en diffamation contre The Sun en 2020.

L'acteur de 59 ans serait très amoureux de Joelle Rich, 37 ans, associée au cabinet d'avocats international Schillings. Elle est mère de deux enfants et serait elle-même en plein divorce.

Bien qu'elle ait représenté Depp dans son procès contre le journal du Sun, elle ne faisait pas partie de l'équipe juridique dans sa récente affaire de diffamation contre son ex-femme Amber Heard. Joelle était dans la salle d'audience pour offrir un soutien personnel mais n'avait "aucune obligation professionnelle" dans la procédure, selon une source citée par le magazine US Weekly.

La source a déclaré que le couple "sortait sérieusement ensemble" et que "leur alchimie est hors du commun".









