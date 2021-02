Kanye West et ses 500 paires de baskets ont déménagé: les rumeurs de divorce se confirment

Le rappeur a récupéré certains de ses biens pendant que sa femme Kim Kardashian est en vacances avec ses soeurs et leurs enfants sur l'archipel Turques-et-Caïques, un territoire britannique d'outre-mer au sud-est des Bahamas.



L'artiste, qui a passé la plupart de son temps dans un ranch du Wyoming loin de sa femme Kim Kardashian, est passé par la maison californienne qu'ils partagent pour déménager quelques unes de ses affaires, dont 500 paires de baskets, selon une source qui a parlé à Page Six. Et l'absence de Kim était l'occasion parfaite pour le faire.



"Ils ont toutes les deux estimé que ce serait moins dramatique sans elle dans la maison", a affirmé la source. Mais l'artiste n'a pas encore complètement quitté la propriété, il a seulement pris quelques-uns de ses Yeezys les plus appréciés.



Si les spéculations sur le divorce "imminent" du couple ont été nombreuses, rien n'a été officiellement confirmé. Cependant, fin janvier, une source a déclaré à Us Weekly que le divorce se jouera lors de la dernière saison de "Keeping Up With the Kardashians", ce qui déplairait à Kanye West.



Cependant, il n'y aurait "pas de rancune" entre lui et Kim, ils sont "très cordiaux" et "chacun se concentre sur son monde", a déclaré un autre proche à E ! News.



Malgré cette entente et cette affection mutuelle, la décision semble être prise. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'espoir de réconciliation. "Kim en a fini avec le comportement imprévisible de Kanye, elle a essayé de lui faire suivre un traitement pour sa santé mentale et toutes les tentatives ont échoué", a expliqué la source Us Weekly. "Personne ne peut dire à Kanye ce qu'il faut faire, à part Kanye."