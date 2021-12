Kanye West va démolir la maison de 4,5 millions de dollars qu’il vient d’acheter en face de celle de Kim Kardashian: voici sa nouvelle acquisition (vidéo)

Après avoir déboursé plus de 4,5 millions de dollars pour une maison terne en face de Kim Kardashian, Kanye West a prévu de dépenser encore plus d'argent pour la démolir et construire une toute nouvelle maison exactement à son goût, selon le magazine américain People.

"La nouvelle maison de Kanye est en démolissage. Il l'a achetée uniquement pour son emplacement", a déclaré une source au média. "C'est près de Kim et des enfants. Il a une vision pour la maison et prévoit de commencer la construction dès que possible."

Ce déménagement intervient après que West, 44 ans, ait déboursé la somme énorme de 57,3 millions de dollars pour une maison moderne de luxe à Malibu. Et bien que ce ne soit qu'à 30 minutes de route, c'était encore trop loin pour Kanye.

L’interprète de "Donda" avait besoin d'un accès plus rapide à ses enfants.

"C'est juste de la simple logistique pour qu'il soit proche de ses enfants et qu'il puisse y avoir accès en un clin d'œil", a confié une source.

Composée de cinq chambres et de quatre salles de bain, c'est la première fois que la maison est mise en vente en 67 ans, puisque les anciens propriétaires ont acheté la propriété lorsqu'elle était nouvellement construite à l'époque, en 1955.

Le rappeur a payé 421 000 dollars de plus que le prix demandé par le vendeur afin d’avoir la propriété.

La maison actuelle s'étend sur plus de 335 m2. Mais il est impossible de dire à quel point West pourrait étendre la nouvelle maison, qui est située sur un terrain qui abritait également un ranch équestre.

L'intérieur de la maison actuelle a des moquettes beiges à poils longs, des panneaux de bois vintage et des armoires en bois. Pendant ce temps, Kanye West met en vente l'un de ses deux ranchs du Wyoming pour 11 millions de dollars, qui reste sur le marché aujourd'hui.