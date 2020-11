Katrina Patchett (Danse avec les Stars) et son mari se séparent "après plus de 8 ans d'amour"

Katrina Patchett, célèbre danseuse, et son mari Valentin d'Hoore ont décidé de se séparer. Ils s'étaient mariés le 1er septembre 2017.

C'est sur son compte Instagram que Katrina Patchett, célèbre danseuse de Danse avec les Stars, a annoncé sa séparation. "C'est après beaucoup de réflexion que j'ai enfin décidé de vous annoncer une triste nouvelle car depuis des mois, vous êtes nombreux à me poser la question. Après plus de huit ans d'amour et un mariage, Valentin et moi avons décidé de nous séparer."

Valentine d'Hoore, mannequin et participant à la saison 10 de Koh-Lanta, et Katrina Patchett étaient mariés depuis le 1er septembre 2017. "J'ai énormément de respect pour notre histoire ainsi que pour Valentin, mais malheureusement, la vie ne se passe pas toujours comme prévue. Je suis partie retrouver ma famille en Australie mais je vais vite revenir en France."

Les fans se posaient des questions car la dernière photo du couple posté sur le compte de Katrina Patchett datait de septembre 2019.



