"Il pose beaucoup de questions": le petit prince Louis était absent lors des funérailles de la reine Elizabeth II

Les enfants du prince William et Kate Middleton doivent également faire face au décès de la reine Elizabeth II. Afin de le préserver, le dernier du couple royal âgé de seulement 4 ans n'a pas assisté aux funérailles de sa grand-mère. C'est ce qu'à fait savoir une source proche du couple.



Kate Middleton aurait déclaré à ce sujet : "On a beaucoup réfléchi pour savoir si les enfants devaient être là. Louis est encore trop jeune, bien sûr, mais George et Charlotte avaient déjà prouvé lors de la cérémonie de commémoration de leur arrière-grand-père (le prince Philip, NDLR) en mars qu'ils étaient prêts pour cela."



Le Prince George et la Princesse Charlotte ont rejoint les derniers mètres du cortège funéraire à l'église. Une voiture les avait auparavant déposés à l'abbaye de Westminster, en compagnie de Kate et de la reine-consort Camilla.



De son côté, le gouverneur-général australien David Hurley a fait quelques révélations sur l'état d'esprit du petit garçon absent. Il sait ses informations, car il a discuté avec Kate Middleton lors d'une réception samedi dernier. "Son fils aîné, le prince George, commence à réaliser à quel point son arrière-grand-mère a été importante. Mais Louis veut surtout savoir si leur voyage de vacances au château de Balmoral pourra continuer de la même manière." Louis se demande notamment s'ils pourront toujours jouer aux mêmes jeux au château de Balmoral, maintenant que son arrière-grand-mère n'y est plus. "Il pose beaucoup de questions à ce sujet", assure-t-il.