"Le prince William, enfant et boudeur": cette vidéo attendrissante de Diana et de ses deux fils qui refait surface

Les passionnés de la royauté britannique sont ravis. Une vidéo montrant la princesse Diana avec ses deux fils, William et Harry, alors âgés de 4 et 2 ans a refait surface sur les réseaux sociaux, montrant l'aîné des deux enfants bouder alors qu'il ne veut pas sortir de sa cachette.

Dans ces anciennes images, largement partagées sur TikTok, la princesse de Galles est filmée en train de jouer avec ses enfants dans les jardins de Highgrove House, la maison du prince Charles à Gloucester en 1986.

Les deux frères habillés en tenue de camouflage semblent profiter des joies des jeux à l'extérieur. Après avoir fait de la balançoire, le prince William refuse de rentrer dans la maison et s'adresse à sa maman en disant: "Non, non, non", avant de trouver une cachette. Diana s'empresse alors de le taquiner et arrive à le convaincre de sortir de là en lui disant: "D'accord!" Harry s'amusera tout seul."

Le prince Harry, est, lui, la plupart du temps dans les bras de sa mère quand il ne joue pas avec son frère aîné le prince William.

L'un des TikTokeurs commente cette vidéo avec nostalgie: "Une maman normale avec ses enfants normaux. Mon Dieu, elle me manque".