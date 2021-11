Cette habitude des princes William et Harry qui a déconcerté Meghan Markle

C'est le Daily Mirror qui revient sur cette information ce matin. Le prince William et le prince Harry ont révélé une de leurs habitudes domestiques étonnantes il y a 3 ans dans un documentaire. Une habitude qui vise à aider l'environnement et qui leur a été enseignée par leur père, le prince Charles et qui a été évoquée dans le documentaire "Called Prince, Son and Heir: Charles at 70 ans", qui marquait le 70e anniversaire du prince de Galles.

Selon le prince Harry, le prince de Galles et ses fils sont tous obsédés par l'idée d'éteindre les lumières. S'exprimant dans ce documentaire à ce sujet, le prince Harry détaillait: "Mon père est un maniaque sur le fai qu'il faut éteindre les lumières. Et c'est maintenant quelque chose qui m'obsède aussi, ce qui est insensé parce qu'en fait, mon épouse Meghan me dit: "Eh bien, pourquoi éteindre les lumières ? Tu sais qu'il fait noir."

"Et je lui répond: "Nous n'avons besoin que d'une seule lumière, nous n'en avons pas besoin de six", et tout d'un coup, cela devient une habitude et ces petits changements d'habitude, chaque personne peut les faire. Et je pense que c'est l'un des des leçons clés qu'il nous a enseignée."

William était d'accord avec son frère, ajoutant: "Je sais que j'ai maintenant un grave TOC sur les interrupteurs, ce qui est terrible."

Ce mardi, William et Charles sont tous les deux présents au sommet de la Cop26 sur le changement climatique à Glasgow, avec la duchesse de Cambridge et la duchesse de Cornouailles.