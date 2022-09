Charles III pourrait choisir la France comme 1er pays pour ses visites officielles: le roi et Emmanuel Macron auraient tissé des liens aux funérailles

Pour sa première visite en tant que roi, Charles III pourrait choisir la France, selon "The Telegraph", un média britannique. Ce seraient notamment les liens tissés avec Emmanuel Macron sur le sujet de la crise environnementale qui auraient influencé son choix.

C'est une visite très attendue. Alors que la reine Elizabeth II n'avait plus voyagé à l'étranger depuis 7 ans en raison de sa santé, le nouveau Roi Charles III devrait visiter prochainement plusieurs pays du monde. Et selon les informations de The Telegraph, le monarque aurait choisi la France pour sa première visite d'État.