Décès de la reine Elizabeth II: les premiers mots du nouveau roi Charles

Le nouveau roi Charles a évoqué "un moment de grande tristesse" dans un communiqué jeudi soir, dans une première déclaration après l'annonce du décès de sa mère, la reine Elizabeth II. "La mort de ma mère adorée, sa Majestée la reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille", écrit-il dans ce communiqué. Il salue une "souveraine chérie et une mère bien aimée".

L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane, a, lui, affirmé jeudi dans un communiqué joindre ses "prières au roi et à la famille royale" après la mort d'Elizabeth II. "Nous avons perdu la personne dont la loyauté inébranlable, le service et l'humilité nous ont aidés à donner un sens à ce que nous sommes au cours de décennies de changements extraordinaires dans notre monde, notre nation et notre société", a indiqué l'archevêque.