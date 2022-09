Tant à Windsor que devant Buckingham Palace, les Britanniques affluent par centaines, jour et nuit, pour rendre hommage à Elizabeth II

Une foule compacte et émue s'est rassemblée à Londres et à Windsor depuis l'annonce du décès de la souveraine. Les Britanniques viennent par centaines, de jour comme de nuit pour déposer des fleurs et se recueillir.

Moments de silence, dessins et petits mots, les hommage à la reine Elisabeth sont toujours aussi nombreux quatre jours après sa mort. Hier soir au château de Windsor, la foule était au rendez-vous.

"On avait le sentiment qu'il fallait lui rendre hommage, c'est la bonne chose à faire. C'est un moment historique, c'est la première fois qu'on assiste à un changement de monarque. On a toujours connu Elizabeth II", témoigne une Britannique, émue.

L'heure tardive n'a pas freiné les familles, signe que la reine a profondément marqué plusieurs générations. "On aura probablement plus de reine avant longtemps puisque les prochains monarques seront des rois. Elizabeth II était une personne très influente pour beaucoup, et certainement un exemple pour les femmes", confie une autre citoyenne.

Tôt ce matin devant Buckingham Palace, les marques de respect et de sympathie ont repris dans un cadre plus propice au recueillement.

"Il y avait tellement de monde que c'était compliqué de se recueillir, donc je suis venu ce matin car il y a moins de distractions tout autour. Pour prier et digérer tout ce qui se passe parce que c'est un moment très triste pour nous", confie un homme venu pour un dernier adieu.

"On voulait montrer notre respect. Je pense que c'est une grande perte, pleure une maman venue se recueillir avec son fils à l'aube. Ça me touche vraiment que la reine soit partie, je pense qu'elle était une très bonne ambassadrice du pays".

Et vu la popularité de la reine, la ferveur des Britanniques ne devrait pas s'arrêter de sitôt.