Travaux au Carrefour Léonard: le tunnel de l'E411 ne sera finalement pas fermé cet après-midi

Le tunnel Léonard est situé à l'intersection du ring de Bruxelles (R0) et de l'autoroute E411, à Tervuren. Il fait l'objet de rénovations d'ampleur depuis avril 2023.

L'Agence des Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer - AWV) avait annoncé de longs embouteillages ce vendredi après-midi en raison de la fermeture des deux tunnels du ring, celui allant de Waterloo à Zaventem et celui allant d'Auderghem à Namur. Mais nous venons d'apprendre, vers 14h, que le tunnel de l'E411 ne sera finalement pas fermé. Il est réduit à une seule bande dans les deux sens.

L'AWV explique que le planning a changé car la préparation de l'opération de levage a pris plus de temps que prévu.

Ce vendredi, les automobilistes venant de Zaventem et se dirigeant vers Namur doivent aller jusqu'à Groenendaal pour faire le demi-tour.

Le tunnel E411 sera soulevé à l'aide de vérins temporaires et les anciens supports en acier seront alors enlevés dans la nuit de vendredi à samedi. Les anciens supports seront ensuite remplacés par un nouveau vérin de grande taille.

L'agence conseille aux conducteurs d'éviter le carrefour Léonard et les alentours durant toute la journée de ce vendredi, et ce depuis midi. De graves perturbations sont également attendues sur le ring Est et la E411 le dimanche 12 mai, pour la rentrée des vacances. Le centre flamand de la circulation prévoit des temps d'attente d'au moins une heure.