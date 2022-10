"Je trouve que ça la boudine": Stéphanie (Nom d’un chien, le plus beau c’est le mien) est morte de jalousie face à Cloé, le chihuahua de sa mère (vidéo)

Le plus grand concours canin jamais organisé en Belgique démarre sur RTL TVI. Tout le monde le clame haut et fort : « Le plus beau, c’est le mien ! ». Mais l’est-il vraiment ? Ils ont été plus d’un millier à s’inscrire pour tenter de le prouver ! Mais seul l’un d’entre eux sera sacré « plus beau chien de l’année !"

Ambiance électrique chez Françoise, la propriétaire de Cloé, un chihuahua de 17 ans. Sa fille unique, Stéphanie, éprouve une certaine jalousie à l’égard du petit chien. Panier et jouets à gogo, petit lit à côté de celui de sa maîtresse, une grande garde-robe avec une tenue colorée pour chaque occasion, le chihuahua est un membre de la famille à part entière. "Elle ressent un peu de jalousie, tellement j’achète de choses pour Cloé", constate Françoise avec un petit sourire sur les lèvres.

Pour annoncer sa qualification à la prochaine étape de l’émission, Françoise, originaire de Gembloux, a organisé un repas chez elle avec sa fille et ses deux petits-enfants. A peine le pas de la porte franchi, la fille, Stéphanie, interroge sur un ton sec : "Alors, elle est où ?". Le chien est dans sa niche rose bonbon. "Mais qu’est-ce que tu lui as mis, maman ?" François rétorque, "C’est très joli, c’est assorti à moi". Stéphanie ne semble pas être de cet avis : « Ce n’est pas un peu… Comment dire… Serrant ?" La joute verbale se poursuit : "Non, c’est comme cela. Ça se porte cintré avec le petit col relevé. Pour se la péter un peu". Elle ajoute : "C’est la plus belle".

Quelques minutes plus tard, quand Françoise a le dos tourné dans la cuisine, Stéphanie interroge son fils : "Tu aimes bien sa chemise, toi ? Moi, je trouve que ça la boudine". Le petit garçon fait non de la tête en ajoutant : "Chut, elle va arriver".

Françoise est bien consciente de ce qui se trame dans son dos : "Stéphanie n’apprécie pas que j’habille Cloé parce que, et c’est vrai, elle et super belle sans fioriture." Pas de doute, Françoise considère sa petite Cloé comme "la star du foyer".