"Mon atout dans Top Chef? Ma force de caractère": découvrez César Lewandowski, le candidat bruxellois de la nouvelle saison !

"Ma force dans Top Chef ? Ma créativité, mon dynamisme et ma force de caractère. Je suis quelqu'un d'assez combatif", voilà comment se décrit César Lewandowski, candidat belge pour cette saison de Top Chef. Pour cette saison 2023, les espoirs d’une victoire belge reposent sur les épaules d’un seul homme, César Lewandowski. Originaire de Bruxelles et âgé de 26 ans, César a déjà ouvert un restaurant à Bali, avant de revenir chez nous pour devenir chef itinérant.

Que va-t-il proposer?

Le candidat définit sa cuisine comme tel: "Simple, je me définis comme un artisan de la simplicité. J'aime mettre en avant les aliments de qualité". Pas de chichis donc pour le jeune chef. L'émission, très compétitive ne fait pas peur à notre candidat, pour lui "cela va me permettre de connaître mes limites en tant que chef". Il poursuit "je vois ça comme un peu comme un bilan".

Seul Belge cette année, il compte représenter la Belgique "avec une grande fierté". On lui souhaite d'aller le plus loin possible. Rendez-vous le 6 mars sur RTL TVI pour retrouver César.