Antwerp-Malines lance dimanche la saison belge 2023-2024

Il faut remonter à l'édition 1997 de cette Supercoupe pour retrouver une affiche où ne figure aucun des quatre grands clubs du pays (Anderlecht, Club Bruges, Genk et Standard). A l'époque, le Lierse avait battu le Beerschot 1-0. Avec 17 victoires, dont les deux dernières face à Genk (3-2 en 2021) et La Gantoise (1-0 en 2022), le Club Bruges reste le grand spécialiste de cette rencontre qui offre le premier trophée de la saison.

L'Antwerp jouera la deuxième Supercoupe de son histoire (défaite 4-1 aux tirs au but contre le Club Bruges en 1992). Malines a été battu lors de ses deux participations : en 1987 (1-1 et 2-0 par Anderlecht) et en 2019 (3-0 par Genk). L'édition 1989 aurait dû opposer Malines et Anderlecht mais n'a pas été jouée.