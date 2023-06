Carles Martinez Novell remplace Philippe Montanier à la tête de Toulouse

Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, a annoncé mercredi le départ de l'entraîneur Philippe Montanier et son remplacement par Carles Martinez Novell.

Montanier, 58 ans, était arrivé au TéFéCé en juin 2021, après son expérience au Standard (de juillet à décembre 2020). Dès sa première saison, il avait ramené le club parmi l'élite en remportant la Ligue 2. Cette saison, il a mené Toulouse à la conquête de la Coupe de France, le premier trophée de l'histoire du club, et à la 13e place en championnat. Montanier a également entraîné Valenciennes, la Real Sociedad, Rennes, Nottingham Forest, l'équipe de France des moins de 20 ans et Lens dans sa carrière.

Martinez Novell, 39 ans, a rejoint Toulouse en décembre dernier en tant qu'adjoint de Montanier et "responsable de la méthodologie de l'équipe professionnelle". Avant cela, il avait notamment entraîné les jeunes de Granollers, de l'Espanyol et du FC Barcelone en Espagne. Il s'était aussi occupé des jeunes d'Al-Rayyan (Qatar) et avait dirigé l'équipe nationale U20 du Koweït.