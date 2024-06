Belgique-Luxembourg EN DIRECT: les Diables Rouges alignent une grosse équipe d'entrée

Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live du duel entre la Belgique et le Luxembourg. Un match que l'on suivra ensemble, le dernier avant le départ vers l'Euro 2024.

Les Diables Rouges vont aligner ce qui ressemble presque à une équipe type. Trossard et Witsel font leur apparition dans le onze après être montés au jeu mercredi, tandis que Mangala est aligné dans le milieu. Lukaku retrouve aussi sa place en pointe !

Depuis 1928, la Belgique a battu 15 fois le Luxembourg, contre une seule défaite et 3 nuls. Ce sera donc le 20ème duel entre les deux nations.

Du côté du Luxembourg, on signalera la présence d'Anthony Moris dans le onze de base, comme prévu. Thill et Pereira ont été remplacés depuis le match contre la France.

Devils in the house. #BELLUX pic.twitter.com/OiJfgl9AgF

Tout est en place à Bruxelles ! Plus que quelques minutes de patience.

L'avant match

Le sélectionneur a confirmé les 25 joueurs qu'il emmènerait avec lui au-delà de la frontière, vendredi à Tubize. Il a par ailleurs scellé le statut de N.1 entre les perches de Koen Casteels, lequel débutera la rencontre face au Luxembourg ainsi que les matches à l'Euro. Romelu Lukaku, laissé au repos lors du match face au Monténégro remporté 2-0 mercredi, sera aligné à la pointe de l'attaque des Diables Rouges contre la sélection grand-ducale.

À lire aussi Euro 2024: voici les numéros de maillots des Diables Rouges

Pour le dernier match de la Belgique avant l'Euro 2024, Domenico Tedesco veut "voir une ambiance positive, de la liberté de jeu et l'application de ce que nous avons travaillé à l'entraînement. Le plus important, c'est d'en profiter." Il n'y aura pas de révolution tactique, et l'objectif demeure de donner du rythme à ceux qui en ont besoin, à neuf jours du la première sortie des Diables à l'Euro, contre la Slovaquie à Francfort.

À lire aussi Aucun changement dans la liste: voici le groupe des Diables Rouges pour l'Euro 2024

Face au Luxembourg, le sélectionneur devra se passer de Jan Vertonghen, Youri Tielemans et Arthur Theate. Les trois joueurs seront du voyage en Allemagne, mais ils doivent encore se soigner et seront réintégrés progressivement. La sélection prendra ensuite son envol pour l'Allemagne mercredi. La Belgique y affrontera dans le groupe E la Slovaquie (17 juin), la Roumanie (22 juin) et l'Ukraine (26 juin).