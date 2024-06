"Cela ne se présente pas bien": catastrophe pour Thomas Meunier, qui pourrait manquer l'Euro 2024

C'est une alerte dont les Diables Rouges se seraient bien passés à une petite dizaine de jours du coup d'envoi de l'Euro 2024. Contre le Luxembourg, Thomas Meunier, qui était aligné sur le côté gauche de la défense, s'est effondré en se tenant l'arrière de la cuisse.

Le défenseur a été remplacé par De Cuyper et a immédiatement regagné le vestiaire, en marchant. C'est une tuile de plus pour Domenico Tedesco, qui a déjà perdu Vertonghen et Theate, au moins jusqu'au premier match de l'Euro. Il faudra attendre un peu avant de savoir de quoi souffre Thomas Meunier.