Les Diables rouges en quête d'une première victoire contre l'Allemagne depuis 1954

La dernière confrontation entre les deux pays date d'octobre 2011 dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe en Pologne et Ukraine. Lors de la dernière journée, les Belges avaient besoin des trois points à Düsseldorf et devaient compter sur un faux pas de la Turquie pour se qualifier. Malgré un but de Marouane Fellaini, les Diables ont perdu 3-1 et ont été éliminés.

Ce n'est qu'au cours de la période de qualification suivante pour la Coupe du monde 2014 que les Diables se sont qualifiés pour un grand tournoi après 12 ans d'absence. De la sélection actuelle, seuls Jan Vertonghen, titulaire, et Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, réservistes, étaient présents à Düsseldorf. Lukaku et Vertonghen se rendront à Cologne lundi, tandis que Courtois est rentré à Madrid se ressentant d'une légère douleur aux adducteurs et sera probablement remplacé dans les buts par Koen Casteels.