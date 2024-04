Tedesco réagit aux rumeurs sur l'AC Milan: "J'ai envoyé un signal avec ma prolongation"

Domenico Tedesco ne se préoccupe pas des rumeurs lancées par la presse italienne la semaine dernière. 'La Gazzetta dello Sport' avait affirmé que le sélectionneur national belge figurait dans la liste des successeurs potentiels de Stefano Pioli à l'AC Milan, deuxième de la Serie A. "J'ai prolongé mon contrat et j'ai envoyé un signal clair à tout le monde: les clubs, les joueurs et la fédération", a déclaré Tedesco à l'agence de presse allemande DPA mardi.

Tedesco, nommé à la tête des Diables Rouges en 2023, vient de signer un nouveau contrat avec l'Union belge jusqu'en 2026, à savoir jusqu'au terme de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. "Je me sens bien ici et, par conséquent, les choses qui viennent de l'extérieur me touchent peu. Je pense qu'il y aura toujours des rumeurs, mais me suis promis de ne pas les laisser m'atteindre."

Né en Italie, Tedesco a grandi en Allemagne, où se jouera l'Euro cet été. "Je mentirais si je disais que ce n'est pas spécial", a-t-il confié.