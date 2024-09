Les Diables Rouges restent dans le top 10 au classement FIFA

En septembre, les Diables Rouges ont battu Israël 3-1 à Debrecen, en Hongrie, et perdu 2-0 en France en Ligue des Nations. Lors du précédent classement, en juillet, après l'Euro et la Copa América, les Belges avaient reculé de la troisième à la sixième place, enregistrant leur plus mauvais classement depuis le 10 août 2017 lorsqu'ils pointaient au neuvième rang.

Les rencontres de septembre n'ont pas provoqué de changement dans le top-10 mondial. L'Argentine (1.889,02 points) devance toujours la France (1.851,92 points) et l'Espagne (1.836,42). L'Angleterre (1.817,28 points), quatrième, et le Brésil (1.772,02 points), cinquième, précèdent la Belgique (1.768,14,31 points).