"Je ne me sentais plus chez moi": Thibaut Courtois dit tout et raconte son départ des Diables Rouges

Il évoque, par exemple, l'après Coupe du monde au Qatar : "Après l'échec au Qatar, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de disputes. (...) Je me disais : il faut améliorer tout cela. Je cherchais des idées pour changer la donne avec le nouvel entraîneur", explique-t-il.

Au fur et à mesure du documentaire, le sujet de Domenico Tedesco arrive sur la table. Il évoque notamment le problème du brassard, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Pour rappel, le coach avait choisi Romelu Lukaku et Courtois pour être capitaines. Lors du match face à l'Autriche, c'est l'attaquant qui avait été désigné, et Courtois devait l'être face à l'Estonie. Cette décision n'avait pas été du goût du gardien du Real Madrid.

"J'espérais porter le brassard lors de ce match, en reconnaissance de mon travail et du temps passé avec l'équipe nationale. Et le jour du match, il m'a annoncé que Lukaku serait capitaine. Après le match, Vercauteren m'a appelé pour discuter. On s'est retrouvé dans une chambre avec lui et l'entraîneur. J'ai expliqué ce que je ressentais, et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de me menacer en disant que si je quittais le groupe, il dirait tout à la presse. Je lui ai répondu que je ne voyais pas ce qu'il avait à y gagner et que, pour le moment, je ne sentais pas l'envie de continuer", explique-t-il.