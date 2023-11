Thorgan Hazard encore écarté: "La concurrence est forte à son poste", explique Tedesco

Depuis sa prise de fonction, Tedesco n'a jamais appelé Thorgan Hazard. "Je suis très heureux de le voir à nouveau réaliser de grosses prestations", a indiqué l'Italo-Allemand. "Ces dernières années n'étaient pas faciles pour lui. Mais la question est: qui je retire de l'équipe si j'appelle Thorgan? C'est très dur au poste d'ailier. Nous avons Jérémy Doku, Yannick Carrasco, Dodi Lukebakio, Johan Bakayoko. Et il y a encore Mike Trésor et Michel-Ange Balikwisha. La concurrence est forte à cette place. Et c'est dur aussi comme numéro 10, où il y a Leandro Trossard, Kevin De Bruyne (actuellement blessé, ndlr), Charles De Ketelaere, et éventuellement des joueurs comme Arthur Vermeeren et Youri Tielemans. C'est facile de dire qu'un joueur mérite d'être appelé, mais à l'Euro, nous ne pouvons appeler que 20 joueurs de champ."

Une situation semblable vaut pour Dries Mertens, lui aussi victime de l'abondance d'ailiers. "Mais tout est possible. Ils ne sont pas encore sortis de notre esprit", a indiqué Tedesco.