Fenerbahçe passe avec un doublé de Batshuayi

Batshuayi a marqué à la 57e et à la 59e minute. Dusan Tadic (48e) avait ouvert le score et Ismail Yüksek (77e) a inscrit le quatrième but. Batshuayi a été remplacé à la 65e minute.

Fenerbahçe rencontrera au troisième tour le vainqueur du duel entre les Luxembourgeois de Differdange et les Slovènes de Maribor. Le match aller s'était soldé par un partage 1-1. Le retour se jouera jeudi en Slovénie.