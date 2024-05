Alexander Blessin retiendra "une saison exceptionnelle, quel que soit le résultat"

Alors qu'une lutte pour le titre à trois se profile à l'occasion de la dernière journée de Jupiler Pro League, l'Union Saint-Gilloise d'Alexander Blessin devra s'imposer face à Genk et espérer une défaite du Club de Bruges contre le Cercle pour triompher dimanche soir. L'entraîneur allemand a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir, en conférence de presse vendredi. Mais le résultat final n'occultera pas un bilan positif. "Que nous finissions 3e, 2e ou 1er, je dirai que la saison a été exceptionnelle", a-t-il lancé.

"Quoi qu'il arrive, nous avons réussi une très belle saison et le dernier résultat ne changera pas mon regard sur celle-ci", a commenté Blessin depuis le centre d'entraînement unioniste à Lierre. Pragmatique, l'entraîneur veut que l'équipe "puisse se regarder dans la glace après le match, et se dire qu'elle a fait tout ce qui était possible. Le résultat des autres rencontres n'est pas entre nos mains."

L'Union a dominé le classement pendant une grande partie de la saison. "Nous avons cédé cette position de 'chassé' à Bruges, mais je pense qu'il vaut mieux avoir son sort entre les mains", a regretté Alexander Blessin. "Nous devons faire notre part du travail, et nous verrons ce qui se passera ensuite", a-t-il ajouté.