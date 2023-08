Eupen bat OHL 3-1 et compte 10 points comme le Club Bruges et La Gantoise

L'AS Eupen a décroché sa troisième victoire 3-1 au détriment d'OH Louvain dans le cadre de la 5e journée de championnat, samedi. Gary Magnée (24e), Isaac Nuhu (50e) et Regan Charles-Cook (87e) ont permis aux Pandas d'occuper la 3e place avec 10 points comme le Club de Bruges et La Gantoise. Les Louvanistes, qui ont réduit l'écart par Siebe Schrijvers (82e), sont 13e avec deux points.

Chez les Pandas, Florian Kohfeldt a reconduit le onze victorieux à Courtrai mais a renforcé sa ligne médiane plutôt que sa défense. Côté louvaniste, Marc Brys a dû se passer d'Alexandre Calut (blessé) et d'Hamza Mendyl (suspendu).et a offert sa première titularisation à l'attaquant norvégien Jonatan Brunes. Bien que les Pandas aient démarré avec enthousiasme, OHL a mis un peu de piment au début de rencontre par Jón Dagur Thorsteinsson, qui est parvenu à s'emparer d'un ballon de Thibault Vlietinck, mais le tir de l'Islandais est passé à côté (10e). Sous l'impulsion de ses virevoltants Nuhu et Amadou Keita et'Alfred Finnbogason, Eupen a alors affiché certains progrès. Pendant cette période, est arrivé le but marqué sur penalty par Magnée pour une faute sur Finnbogason (24e, 1-0).

Au retour des vestiaires, le vétéran islandais, 34 ans, était toujours très appliqué: après avoir contré à la limite du rectangle Ezechiel Banzuzi en duo avec Brandon Baiye, Finnbogason a glissé le ballon latéralement à Nuhu, qui a inscrit son premier but de la saison (50e, 2-0). Le match n'était pas plié puisque Schrijvers a réduit l'écart sur un penalty sifflé pour une faute commise sur lui (82e, 2-1). Mais le réserviste Charles-Cook a placé un sprint ponctué d'une frappe instantanée (87e, 3-1).