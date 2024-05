La Gantoise peut gagner les Europe Playoffs, le RWDM et Courtrai à la lutte en playdowns

Les Buffalos occupent la première place des Europe Playoffs avec 39 points, six de plus que Malines, leur plus proche poursuivant, où ils se rendent samedi. En cas de succès, les Gantois compteront neuf unités d'avance à trois journées de la fin et ne pourront plus être rejoints en tête.

La Gantoise et Malines ont en effet tous les deux bénéficié de l'arrondi supérieur lors de la division des points par deux. En cas d'égalité, c'est le classement de la phase classique qui départagera les deux formations. La Gantoise avait terminé à la 7e place, juste devant Malines, 8e.