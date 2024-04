La Gantoise rebaptise son stade en Planet Group Arena

Avec ce nouveau nom, le propriétaire Sam Baro souhaite renforcer les ambitions sportives de La Gantoise, explique le club. Pour rappel, Baro a repris 97 % des actions du club en juillet de l'année dernière. Planet Group, la plus grande entreprise de Baro, a son siège à Gand.

Planet Group a été fondé en 2004 par Sam Baro. Le groupe est spécialisé dans le recrutement flexible et temporaire, notamment dans les secteurs des TIC, des ressources humaines, de l'ingénierie et des soins de santé. Planet Group réalise un chiffre d'affaires de plus de 125 millions d'euros et emploie plus de 2 000 personnes. "Si, par le biais de l'image de marque, Planet Group parvient à inciter les gens à faire du sport, nous créerons quelque chose de magnifique", a déclaré M. Baro dans un communiqué publié sur le site du club. "En outre, il est important pour La Gantoise de générer des revenus supplémentaires grâce au naming du stade. À cet égard, le contrat actuel représente une augmentation substantielle par rapport au précédent."