Le Club Bruges prolonge le contrat d'Antonio Nusa jusqu'en 2027

Nusa, 18 ans, est arrivé à Bruges en 2021 en provenance du club norvégien de Stabaek. Principalement utilisé en U19 lors de sa première saison en Venise du Nord, l'ailier a fait son trou dans le noyau A cette saison, disputant 27 rencontres, toutes compétitions confondues.

En septembre dernier, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire un but en Ligue des Champions à 17 ans et 149 jours lors de la victoire 0-4 des Brugeois à Porto.