Il est vraiment maudit: Zinho Vanheusden, encore blessé, pourrait mettre un terme à sa saison

Zinho Vanheusden n'arrive vraiment pas à se débarrasser des blessures. Le défenseur de 25 ans, prêté cette saison par l'Inter Milan à Malines, pourrait déjà devoir renoncer à sa saison 2024-2025. En effet, selon le Laatste Nieuws, Vanheusden a subi une opération du dos, après avoir découvert une hernie inguinale.

Le nerf était trop endommagé et le Belge a dû passer sur le billard pour régler le problème. Malines aurait accepté tout cela, mais ne s'attend désormais plus à pouvoir faire appel à l'une de ses grosses recrues estivales. Il devrait dès lors retourner en Italie, où l'Inter Milan ne compte plus du tout sur lui.