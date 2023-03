Le Club et le Cercle de Bruges pourront rester au stade Jan Breydel le temps nécessaire

Le Club et le Cercle de Bruges pourront continuer à jouer tous les deux au stade Jan Breydel, le temps nécessaire. La ville de Bruges a prolongé l'accord existant, qui venait à échéance au 30 juin, mais pour une durée indéterminée.

Le deux clubs de l'élite du football belge cohabitent depuis de nombreuses années dans la même enceinte, propriété communale. Ils pourront continuer à le faire, autant que nécessaire, a annoncé lundi l'échevin des sports de la Ville de Bruges, Franky Demon (CD&V).

"L'accord pour l'utilisation du stade Jan Breydel prendra fin au moment de la livraison du nouveau stade et de l'occupation effective de ce stade par le Club de Bruges et éventuellement par le Cercle de Bruges, si le Cercle ne dispose pas encore de son propre stade", a commenté Franky Demon qui avoue cependant que le stade n'est plus dans un très bon état.