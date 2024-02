OHL partage face à une équipe de Charleroi réduite à dix pendant une mi-temps

Déjà auteur d'une faute qui lui a valu un carton jaune huit minutes auparavant (40e), Etienne Camara a récidivé juste avant la pause et a pris un second avertissement synonyme d'exclusion (45e+3).

En seconde période, OHL a eu une belle occasion après un beau mouvement de balle aux abords du rectangle carolo mais la frappe de Federico Ricca était complètement déviée (60e).

Les locaux sont une nouvelle fois passés à côté de l'ouverture du score sur une frappe de Richie Sagrado qui a cependant pris la direction du petit filet extérieur (77e).

Avec 25 points, OHL et Charleroi comptent 3 points de plus que le RWDM, battu samedi à Gek (3-1) et 4 et 7 de plus sur Eupen et Courtrai, qui jouent dimanche. Les Pandas recevront La Gantoise, les Kerels l'Union Saint-Gilloise.