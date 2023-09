Saint-Trond a mis fin à la bonne passe du FC Malines

Chez les Canaris, Thorsten Fink a dû compter avec la suspension de Frédéric Ananou et a écarté Joselpho Barnes au profit de Fatih Kaya. Côté malinois, Steven Defour a procédé à plusieurs changements, préférant Rafik Belghali, Patrick Pflücke et Elias Cobbaut à Sandy Walsh, David Bates et Nikola Storm, blessé. Saint-Trond est directement entré dans le vif du sujet mais Jarne Steuckers, complètement oublié au second poteau, a expédié sa volée à côté (5e). Les Trudonnaires ont monopolisé le ballon et sur une passe de Steuckers, Hashioka a ouvert la marque d'une frappe en force via le poteau (33e, 1-0) Alors qu'il avait créé peu de choses, Malines a trouvé la bonne carburation à l'approche du repos et Kerim Mrabti a alerté Zion Suzuki d'une frappe à distance (45e+2).

Alors qu'ils paraissaient transfigurés au retour des vestiaires, les Malinois ont échappé de peu au break lorsque le réserviste Barnes a manqué sa reprise à bout portant (54e). Ce n'était que partie remise puisque Steuckers a adresse un centre devant le but à Ito, qui n'a pas hésité une seconde (63e, 2-0). Contrairement à ce qui s'était passé lors de la 5e journée à Westerlo, Malines n'a jamais semblé en mesure de s'imposer après avoir concédé un handicap de deux buts.