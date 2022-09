3 mois après son arrivée, Luis Suarez va déjà quitter son club formateur

Luis Suarez, en forme sous le maillot du Nacional où il était revenu le 27 juillet dernier, ne fera pas long feu en Uruguay. De retour dans son club formateur, l'attaquant de 35 ans s'apprête déjà à quitter le navire. C'est ce qu'a révélé le président du club, José Fuentes.

Ce dernier a révélé que l'accord signé avec l'ancien du Barça était en vigueur jusqu'au 30 octobre, date de la fin du championnat. Après cela, l'Uruguayen ira à la Coupe du Monde avant de se chercher un nouveau défi. "Suarez est en effet le meilleur buteur de l'histoire du football uruguayen (68 buts) et le Nacional lui permettra de rester en forme pour la Coupe du Monde. C'est ce que nous avons convenu et il a fait un énorme effort pour venir ici. Je dis cela pour éviter de générer des attentes de la part des fans. Suarez va partir. Nous lui avons demandé, et il a répondu la même chose qu'avant", a précisé le président du Nacional.

Luis Suarez espère visiblement retrouver un club en Europe, et ce dès le mercato de janvier. Son dernier club sur le continent ? L'Atlético Madrid, où il avait inscrit 34 buts en deux ans.