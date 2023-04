"C'est un attaquant qui peut faire la différence": Cristiano Ronaldo ENCENSÉ par Roberto Martinez, sélectionneur du Portugal

Les choses ne fonctionnent pas tellement mieux en championnat : à 3 points du premier avec un match de plus, Al-Nassr n'a plus son destin entre ses mains, à quelques journées de la fin. Des mauvaises performances collectives qui passent également par de mauvaises performances individuelles, dont certaines de Ronaldo.

Mais au-delà de ses qualités sportives, Martinez apprécie surtout la présence humaine de Ronaldo, car il estime que c'est "un joueur et une personne très importants dans le vestiaire". Et quant à savoir si l'attaquant aura toujours une place dans la groupe portugais pour les écheances de juin et les suivantes, l'Espagnol laisse la porte ouverte :"C’est toujours le football qui décide. C'est une décision footballistique, liée à ses performances. Je prends des décisions difficiles et importantes pour l'équipe, mais c'est toujours le football qui prend les décisions. Je pense que Cristiano a joué un rôle très positif et important dans les matchs que nous avons joués en mars."

Voilà les Portugais avertis : Roberto Martinez ne semble pas avoir l'intention de changer sa façon de faire. Il compte appeler des joueurs d'expérience, comme il le faisait avec la Belgique, parfois au détriment des jeunes. Pour le plus grand plaisir de Cristiano Ronaldo