Des vacances qui tournent mal: David Sila mis à l'amende pour s'être battu avec une femme

David Silva, joueur de la Real Sociedad, a été condamné à une amende de 1.080 euros par la justice espagnole pour une bagarre ayant provoqué la chute d'une jeune femme lors d'un carnaval dans les îles Canaries, selon une sentence dont l'AFP a pris connaissance jeudi.

L'incident s'est produit au mois de juin au carnaval de Maspalomas, sur l'île de Grande Canarie. Silva, champion du monde 2010 et double champion d'Europe 2008 et 2012 avec la Roja, a reconnu s'être bagarré avec la plaignante lors d'une rixe impliquant plusieurs personnes, entraînant sa chute au sol qui a occasionné diverses blessures légères.

Silva a été impliqué "dans une bagarre collective", selon les termes de la sentence, et son agression a causé à la victime des "douleurs cervicales post-traumatiques, des contusions au coude gauche et des coupures aux genoux et aux jambes".