Euro-2024: dernière danse pour Cristiano Ronaldo dans le groupe F

Le Portugal et les autres. On ne voit pas très bien qui, sur le papier, de la Turquie, de la République tchèque ou de la Géorgie peut disputer aux hommes de Roberto Martinez l'hégémonie de ce groupe.

Les Lusitaniens, qui ont remporté l'intégralité de leurs rencontres de qualification en étant la meilleure attaque (36 buts inscrits) et la meilleure défense (2 buts encaissés), avance masquées aux yeux des bookmakers, mais disposent d'une génération dorée entourée de deux monstres sacrés.

Cristiano Ronaldo va disputer son sixième Euro, un record, et son expérience sera un atout indéniable pour encadrer les jeunes et prometteurs joueurs portugais au même titre que celle de Pepe, 41 ans, qui devrait battre lui le record du joueur le plus âgé à disputer un Euro, détenu aujourd'hui par le gardien hongrois Gabor Kiraly, et son célèbre pantalon de jogging gris, 40 ans et 86 jours lors de l'Euro-2016.

La Turquie, emmenée par son sélectionneur italien Vincenzo Montella, a, elle aussi, brillé durant la phase qualificative et devrait pouvoir accompagner les Portugais en 1/8 de finale.