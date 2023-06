FC Nantes: Franck Kita et deux personnes, dont un agent de joueurs, mis en examen

S'y ajoutent également "l'exercice illégal de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et complicité, exercice illégal de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d'un Etat non membre de l’Union européen ou non partie à l'accord sur l'espace économique européen et complicité".

Les faits portent notamment sur des transferts de joueurs au FC Nantes entre 2015 et 2018.

"L’un des mis en cause a déjà été condamné pour des faits de fraude fiscale, comprenant une interdiction de gérer", a rappelé le procureur sans plus de précisions.