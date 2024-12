Mauvaise nouvelle au Real Madrid: le club en dit plus sur la nouvelle blessure de Kylian Mbappé

"Après les tests effectués aujourd'hui, les services médicaux du Real Madrid ont diagnostiqué à notre joueur Kylian Mbappé une blessure à la cuisse gauche. En attente d'évolution", a simplement déclaré le Real dans un court communiqué. Mardi, Mbappé avait ouvert la marque dès la 10e minute de la rencontre, finalement remportée 3-2 par son équipe. Il avait été remplacé par Rodrygo après s'être plaint d'une douleur musculaire.

"Mbappé souffre d'une gêne au niveau des ischios. Ça n'a pas l'air grave, on verra demain (mercredi). Il ne pouvait pas sprinter, ça lui faisait un peu mal et on a préféré le remplacer", avait expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti après le match. Jusqu'à sa sortie sur blessure, Mbappé, très en jambes, réalisait l'une de ses meilleures sorties sous le maillot madrilène avec trois occasions nettes de but, dont une dès la deuxième minute. La presse epsagnole évoque une dizaine de jours d'absence.