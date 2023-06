Foot: encore battue, l'Allemagne s'enfonce dans la crise à un an de "son" Euro

Inoffensifs, amorphes, et friables, les Allemands ont encore perdu contre un adversaire à leur portée, quatre jours après une défaite déjà inquiétante contre la Pologne (1-0), fragilisant un peu plus leur sélectionneur Hansi Flick.

À moins d'un an de l'Euro-2024 qu'elle organise, l'Allemagne s'est enfoncée dans la crise en concédant une deuxième défaite de suite lors d'un match amical contre la Colombie (2-0) à Gelsenkirchen mardi, sa quatrième rencontre sans victoire.

Qualifiés d'office pour l'Euro (14 juin - 14 juillet 2024) en tant que pays organisateur de l'événement, les Allemands n'ont plus gagné depuis le mois de mars, lorsqu'ils avaient battu une autre sélection sud-américaine, le Pérou (2-0). Depuis, ils ont perdu contre la Belgique (3-2), à Cologne, puis ont fait match nul contre l'Ukraine (3-3) avant leurs deux échecs contre la Pologne puis la Colombie.

La Mannschaft a rompu une première fois après une tête de Luis Diaz (54e) puis une seconde lorsque Joshua Kimmich, qui venait à peine d'entrer en jeu et d'enfiler le brassard de capitaine, a contré un centre de la main, offrant à son homologue sud-américain Juan Cuadrado l'occasion d'inscrire un deuxième but (82e) sur pénalty.

Il s'agit de la première victoire de la Colombie contre l'Allemagne, en cinq rencontres disputées dans l'histoire des deux sélections.

- Sans solutions malgré le talent -

Non seulement l'Allemagne ne parvient plus à gagner, mais elle semble en plus démunie de solution, presque d'envie, malgré un effectif très compétitif.